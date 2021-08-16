Где в Симферополе и Севастополе 17 августа отключат свет

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя произойдут перебои с подачей электричества, потому что идет ремонт трансформаторов и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Киевская, 181, 185

ул. 1-й Конной Армии 48-76 (чет), 19а, 25а

ул. Аянская 42-70 (чет), 25-67 (нечет)

ул. Дружбы 81-93 (нечет)

ул. Красных Зорь 38-40 (чет), 33 (нечет)

ул. Сенная 1-27 (нечет)

ул. Табачная 18-28 (чет), 11-19 (нечет)

ул. Аванградная 20-40/18 (чет), 21-37 (нечет)

ул. Гастелло 4-38 (чет)

ул. Молодежная 112-156 (чет), 113-159 (нечет)

ул. Радио 20-40 (чет), 17-35 (нечет)

ул. Лизы Чайкиной 48-100 (чет), 15-59 (нечет)

Каменский массив – садовые товарищества: «Автомобилист»,

«Вишневый Сад», «Полет», «Пчелка», «Автобусник», «Скала», «Энергия»,

«Степное», «Шинник», «Домостроитель», «Ягодка-Крым», «Привал», «Бодрость»,

«Водник», «Садовод», «Элита», «Пневматика», «Энергетик», «Луч»,

«Мебельщик», «Автомобилист», «Салгирка», «Пневматик 2», «Нерудник», «Пневматик»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Луначарского 21-23, 33;

ул. Людмилы Павличенко 1-А, 8

спуск Сильникова 1;

ул. Терещенко 1-3;

ул. Ленина 13-21, 14-18, 36-А,30-36, 38,46, 45-А,43, 45, 68-72;

ул. Советская 15-19, 22,28,37-41;

ул. Фрунзе 11/1;

ул. Суворова 19, 20,24-26,23-25;

ул. Ленина 23;

ул. Луначарского 4-6,5, 8-22, 9-Б,9;

ул. Марата 8-10;

ул. Мокроусова 1;

с 8.30 до 14.00

ул. Генерала Жидилова 1-а,32-42,26-А;

ул. Мореходная 53-61,15, уч.339

с 9.00 до 17.00

с. Орловка: ул. Пионерская, 2-12(чет),1-23(нечет), 2/1,2-4(чет),8-10(чет),14-28(чет),36-38(чет),33/2,25-37(нечет); ул. Приморская, 11, 17-А,13-А,1-9(нечет),13-17(нечет), 0-Б,21-45(нечет); пер. Школьный 2-10(чет),1-9(нечет); ул. Дорожная 1-Б; ул. Школьная 8-а,2-4(чет),1-7(нечет)

с 7.30 до 16.30

ул. Генерала Мельника 3,5,18-а,18-б,36-а,8,10,14-18(чет),26-3,30-а,40,42,50-а,62-б,64-а,78,88-д,84-б,84-в;

ул. Пластунская 60,63-69 (нечет),194-200 (чет),153,157-163 (нечет),204,206,165,169; п

р. Пластунский 32-48(чет),70,74,31,33,37,39,43,47,53,59,71;

ул. Ревякина 101-А; ул. Бирюлева 99

с. Орлиное: пер. Шоссейный 2,3; ул. КСП «Красный Октябрь» 421,433,918; СТ «Нива»; ул. Высоцкого 2,6-10(чет),14,18-24(чет),1-29(нечет); ул. Гаспринского Исмаила 2,6-10(чет),14; пер. Дачный 2-А,2-Б,4-8(чет),5,7-А,7; ул. Зеленая 4-10(чет);

ул. КСП «Красный Октябрь» 392,693,753,754;

с. Кизиловое: ПК СТ «Байдарская долина»; гр. Османова.

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