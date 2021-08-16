Детей-инвалидов из Анапы эвакуировали в сакский санаторий

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В сакский санаторий «Северное сияние» привезли шесть детей с инвалидностью и их мам, которых эвакуировали из подтопленной Анапы. Все они получали лечение в санатории «Черноморская зорька», но там произошел потоп.

Врач-терапевт сакского санатория Владимир Браунер рассказал КП-Коми, что все прибывшие чувствуют себя хорошо, им назначили процедуры после осмотра.

- Они по срокам на неделю у нас, поэтому только физиотерапия и ингаляции, без грязей. Тяжелых детей колясочников нет. Да если бы были, то справились бы, сами на руках бы носили, - сказал медик.

Тем временем в Анапе ситуация стабилизировалась. Вода осталась только около двух жилых корпусов, и других детей из здравницы не стали эвакуировать.

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