На дороге из Новороссийска в Керчь ограничено движение из-за подтопления

Сейчас на месте затопленного участка дороги работают сотрудники УГИБДД Фото: Архив "КП"

Из-за обильных осадков участок федеральной автодороги «Новороссийск – Керчь» в районе Анапы оказался затоплен, сообщили в пресс-службе УГИБДД региона. Движение автотранспорта временно ограничено.

- В результате выпадения обильных осадков произошло подтопление прилегающих территорий и части федеральной автомобильной дороги «Новороссийск – Керчь». Сотрудниками Госавтоинспекции принято решение об ограничении движения на участке федеральной автомобильной дороги и организации объезда через поселок Виноградный, – говорится в сообщении.

Сейчас в проблемном районе работают сотрудники УГИБДД, протяженность затопленного участка составляет 300 метров.

Ранее сообщалось, что междугородные автобусы не заезжают в Керчь из-за затопленных улиц. Транспорт останавливается на АЗС рядом с городом.

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