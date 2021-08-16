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Происшествия16 августа 2021 17:35

В Симферополе мужчина обокрал пенсионерку на 230 тысяч рублей

Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы
Елизавета КВАЧКОВА
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Несмотря на то, что похищенное вор успел продать, все вещи вернули законной владелице

Несмотря на то, что похищенное вор успел продать, все вещи вернули законной владелице

Фото: Архив "КП"

В Симферополе полиция задержала 35-летнего местного жителя, обокравшего сарай пенсионерки на 230 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Стражам порядка удалось найти ранее судимого нарушителя по горячим следам.

- Мужчина признался в содеянном и рассказал, что все украденное успел продать, – говорится в сообщении.

Все похищенные вещи были обнаружены и возвращены полицейскими законной владелице. Возбуждено уголовное дело, злоумышленник может отправиться в тюрьму на 5 лет.

Ранее сообщалось, что житель Бахчисарая осужден за призывы к экстремизму в соцсетях. Агрессивные комментарии нарушителя были направлены против властей РФ.

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