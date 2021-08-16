Мошенники за два дня выманили у крымчан 1,5 миллиона рублей

В МВД призвали никому не называть номер, пин-код и CVV-код своей банковской карты Фото: Архив "КП"

В Крыму за два мошенникам удалось обманом выманить у местных жителей более 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Один из случаев зарегистрирован в Симферополе. В полицию обратилась женщина, которая рассказала, как ей пришла смс с извещением о выигрыше. Выполнив все требования, указанные в сообщении, она обнаружила, что с ее счета списалась крупная сумма.

В другом случае мошенники звонили, представляясь работниками банка. Завладев данными карты потерпевшего, похитили с счета жертвы около 800 тысяч рублей.

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