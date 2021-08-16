Полиция задержала в Ялте фальшивомонетчика

Фальшивки нарушитель сбывал в развлекательных заведениях Ялты Фото: "КП" Архив

Полицейские задержали жителя Ялты, который приобрел через интернет крупную партию фальшивых пятитысячных купюр, часть из которых успел пустить в оборот, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Уточняется, что фальшивые деньги нарушитель сбывал в разных торговых точках и развлекательных заведениях Ялты.

- Установлены факты сбыта фальшивок как по одной купюре, так и по несколько сразу, при этом сдачу злоумышленник получал подлинными деньгами, – говорится в сообщении.

Мужчину задержали, им оказался 34-летний местный житель. Во время обыска его машины правоохранители обнаружили пять фальшивых пятитысячных купюр. Кроме того, были найдены недействительные удостоверения муниципального служащего и адвоката. Во время обыска по месту проживания задержанного был обнаружен тайник с еще 35 поддельными купюрами. Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до восьми лет тюрьмы.

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