На Массандровском пляже царит веселая суета: 7 ярких фото Ялты в августе

Красивый загар - лучший подарок Крыма. Фото: Алекс Кедми/VK

Крым природа испытывает на прочность. Сначала зной высушил водохранилища, вынудив ввести почасовую подачу воды. Затем ситуация резко изменилась: проливные дожди с сумасшедшей силой обрушились на полуостров. Потоки, хлынувшие с небес, подтопили ЮБК и Керченский полуостров.

На набережной в августе многолюдно. Фото: Алекс Кедми/VK

Но город счастья быстро пришел в себя, Черное море и улицы очистились от мусора и грязи.

Массандровские пляжи пользуются популярностью у отдыхающих. Фото: Алекс Кедми/VK

И курорт зажил, как ни в чем не, бывало, в привычном для лета стиле: толпы туристов, забитые пляжи, много солнца и свежего морского воздуха.

Эйфелева башня - визитка Массандровского пляжа. Фото: Алекс Кедми/VK

- Ялта, Массандровские пляжи 16 августа, - так назвал свой фотосет талантливый фотограф Алекс Кедми.

В Ялте можно даже походить по воде. Фото: Алекс Кедми/VK

Как и положено в курортный сезон, гости с материка перед приходом осени стараются сполна насладитmся всеми прелестями южного лета.

Везде царит веселая суета. Кто-то загорает на пляже, другие лезут в воду.

Если стало скучно, что можно прокатиться с ветерком на «банане». Фото: Алекс Кедми/VK

Много и любителей адреналина, которые с удовольствием выкладывают наличные за морскую прогулку с ветерком

Среди отдыхающих много детей. Фото: Алекс Кедми/VK

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