В Феодосии сгорело кафе: помещение внутри выжжено дотла

Спасателям потребовалось менее получаса для того, чтобы потушить пламя. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В Феодосии на улице Горького произошел пожар: огонь выжег помещение общепита изнутри дотла, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК. К счастью, никто не пострадал.

Сообщение о возгорании спасателям поступило накануне вечером. На место оперативно отправились сотрудники МЧС.

Дым на улице заволок окрестности. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

- По прибытию на место было обнаружено возгорание помещения кафе, сопровождающееся сильным задымлением. Пожарные ликвидировали возгорание менее чем за 20 минут, общая площадь пожара составила 70 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, – говорится в сообщении.

При пожаре, к счастью, никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В устранении последствий ЧС участвовали восемь человек, используя две единицы техники. Эксперты сейчас устанавливают причины произошедшего.

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