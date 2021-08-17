Через четыре дня улицу Пушкина в Симферополе могут частично открыть

В центре крымской столицы 10 августа обрушилась часть здания Крымской филармонии. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе планируют частично открыть улицу Пушкина возле разрушенной филармонии, где ранее обвалилась часть строения. Сейчас у здания разобрана кровля и подрядчик уже заармировал одну секцию здания.

- В Рабочим надо четыре дня, чтобы они три секции доставили. Тогда мы будем вести речь о частичном открытии прохода, – цитирует Крым24 начальника управления административных органов администрации города Сергея Роика.

В июне этого года началась реконструкция Крымской филармонии, которую планируют завершить до 31 августа 2023 года. На все работы выделено 82 миллиона рублей. В процессе реконструкции была повреждена несущая стена здания. СК по Крыму и Севастополю организовал процессуальную проверку по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216 УК РФ).

- Будет дана оценка исполнению требований законодательства при проведении подрядной организацией реконструкционных работ, кроме того, будет дана оценка действиям государственного учреждения, в чьем ведение находится объект культурного наследия, – приводит издание сообщение прокуратуры Крыма.

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