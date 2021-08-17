В Крыму за сутки выявили 378 новых заболевших коронавирусом

В Крыму фиксируется рост заболеваемости коронавирусом Фото: Виталий ПАРУБОВ

По состоянию на 17 августа на территории Республики Крым выявлено 378 новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Из общего количества заболевших самостоятельно за медпомощью обратились 329 человека, 49 – ранее контактировали с инфицированными.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1133 человека, – сообщил глава РК.

Количество выздоровевших за сутки составляет 481 пациентов, выздоровевших с начала пандемии – 54 967 человек.

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