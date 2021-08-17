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Происшествия17 августа 2021 10:38

Самолет из Крыма экстренно сел в Москве, не долетев до Белгорода

Сработал датчик отказа гидросистемы
Елизавета КВАЧКОВА
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Самолет, вылетевший из Крыма, экстренно посадили в московском аэропорту

Самолет, вылетевший из Крыма, экстренно посадили в московском аэропорту

Фото: Архив "КП"

Самолет, державший курс из Крыма в Белгород, экстренно посадили в Москве.

Пассажирский лайнер Симферополь — Белгород совершил посадку в Международном аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика отказа гидросистемы, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в авиационных службах.

Самолет без происшествий сел в московском аэропорту. Специалисты сейчас устанавливают причины неисправности.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет экстренно приземлился в аэропорту Симферополя. На борту лайнера находилось 165 человек.

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