Самолет из Крыма экстренно сел в Москве, не долетев до Белгорода

Самолет, вылетевший из Крыма, экстренно посадили в московском аэропорту Фото: Архив "КП"

Самолет, державший курс из Крыма в Белгород, экстренно посадили в Москве.

Пассажирский лайнер Симферополь — Белгород совершил посадку в Международном аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика отказа гидросистемы, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в авиационных службах.

Самолет без происшествий сел в московском аэропорту. Специалисты сейчас устанавливают причины неисправности.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет экстренно приземлился в аэропорту Симферополя. На борту лайнера находилось 165 человек.

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