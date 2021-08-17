В Керчи стартовал прием заявок на выплаты пострадавшим от подтопления

Службы города продолжают устранять последствия обильных осадков в регионе. Фото: пресс-служба администрации Керчи/Вконтакте

Власти Керчи объявили о начале приема заявок от жителей города, чье имущество пострадало при подтоплении, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, что 11 августа в центральной части Крымского полуострова обильные осадки спровоцировали сильные подтопления, 12-13 – в восточных регионах.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что материальные выплаты пострадавшие жители Керчи получат на этой неделе.

- Уважаемые керчане, чье имущество пострадало в результате подтопления. Начат прием заявок на составление актов об оценке ущерба имущества первой необходимости, – говорится в сообщении.

Все обращения принимаются ЕДДС по телефону: 8(978)-909-11-35, 6-02-19, 6-00-50.

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