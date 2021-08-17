В МЧС предупредили о высокой пожароопасности в Крыму до 21 августа

На территории Республики Крым со вторника по субботу ожидается высокая пожароопасность Фото: Архив "КП"

В Крыму до 21 августа ожидается высокая пожароопасность в западных, центральных и южных районах, сообщили в пресс-службе республиканского Министерства чрезвычайных ситуаций.

На территории республики ввели запреты на разведение костров, сжигание сухой растительности, мусора, травы, листвы и других отходов, в том числе в частных жилых домах, садоводческих и огороднических товариществах.

- По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17-21 августа в западных, центральных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность, – говорится в сообщении.

Кроме того, с 30 апреля на территории полуострова действует особый противопожарный режим, также запрещено выезжать на автотранспорте в лесные массивы.

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