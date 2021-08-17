Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 августа 2021 11:10

В МЧС предупредили о высокой пожароопасности в Крыму до 21 августа

На территории полуострова ввели запреты на разведение костров
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На территории Республики Крым со вторника по субботу ожидается высокая пожароопасность

На территории Республики Крым со вторника по субботу ожидается высокая пожароопасность

Фото: Архив "КП"

В Крыму до 21 августа ожидается высокая пожароопасность в западных, центральных и южных районах, сообщили в пресс-службе республиканского Министерства чрезвычайных ситуаций.

На территории республики ввели запреты на разведение костров, сжигание сухой растительности, мусора, травы, листвы и других отходов, в том числе в частных жилых домах, садоводческих и огороднических товариществах.

- По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17-21 августа в западных, центральных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность, – говорится в сообщении.

Кроме того, с 30 апреля на территории полуострова действует особый противопожарный режим, также запрещено выезжать на автотранспорте в лесные массивы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50