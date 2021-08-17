В подтопленной Керчи укрепили дамбу

Продолжаются работы по очистке рек Фото: Архив "КП"

Дамбу около керченской реки Восточный Булганак укрепили. Дополнительно было установлено 20 тонн в мешках, сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

- Сегодня поставлена задача на очистку реки Восточный Булганак. Уже работает экскаватор, от предприятия «Пролив» проводим работу до самого воохранилища. Вчера начали работы по укреплению дамбы, порядка 20 тонн установили в мешках на дамбе, и сегодня вода в реку Булганак практически не течет. Сегодня тоже укрепляют дамбу. В течение двух-трех дней работа будет завершена, - пояснил Юрий Гоцанюк.

По его словам, на данный момент в Керчи продолжается работа по откачке воды из подвалов. Кроме того, сегодня будет проведен обход дворовых территорий, во время которого власти оценят ущерб, нанесенный стихией.

Ранее глава РК Сергей Аксенов анонсировал начало выплат уже на этой неделе.

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