В Керчи подростки устроили заплыв в затопленном дворе

Подростки резвятся в мутной воде, затопившей двор в Керчи. Фото: скрин из видео Анастасии Павлишиной.

В Керчи на видео попали трое подростков, которые с головной ныряли в паводковые воды, затопившие двор. При этом дети резвились и прыгали в воду с ограждения.

Ребят на видео сняла девушка, которая с балкона пыталась предупредить их об опасности: рядом могли находиться оборванные электропровода. Да и сама вода небезопасна - паводок принес с собой много ила, грязи и мусора.

По словам керчанина, который «проплывал мимо», на его замечание идти домой, подростки ответили, что там «скучно».

- Говорю: дуйте домой. Какой от них ответ? Дома нечего делать, скучно,- поделился Владимир Куц.

Керчь снова «ушла под воду» в результате сильных ливней, которые начались в конце прошлой недели и практически не прекращались несколько дней. Затопленными оказались центральные улицы и стадион им. 50-летия Октября, овощной оптовый рынок и рыбоконсервный завод «Пролив». Движение транспорта было приостановлено. Междугородние автобусы временно перестали заезжать в город.

Сейчас из пострадавших домов продолжают откачивать воду. Проводится обход придомовых территорий и составляются акты о нанесенном ущербе. Сообщается, что дамбу возле вышедшей из берегов реки Восточный Булканак, которая затопила рынок, укрепили мешками с песком.

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