В Крыму пьяный строитель убил своего работодателя и сжег тело

В настоящее время расследование уголовного дела завершено Фото: Архив "КП"

В Балаклавском районе Севастополя 24-летний парень, работавший на стройке одного из домов, убил своего работодателя, после чего сжег тело вместе с имуществом погибшего, сообщили в СК РФ по РК, пишет КИА.

Днем 9 сентября 2020 года между обвиняемым и хозяином строящегося здания произошла ссора, в ходе которой нетрезвый рабочий ударил деревянным брусом своего оппонента. Жертву, потерявшую сознание от удара, молодой человек перетащил в подвал, где поджег вместе с мусором. Чтобы пламя быстрее распространилось по дому, злоумышленник распространил пламя и на втором этаже строения.

Правоохранителями было собрано достаточно улик для того, чтобы доказать причастность нарушителя к преступлению. Парня задержали, он предстанет перед судом.

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