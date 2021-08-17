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Общество17 августа 2021 14:20

Общественный транспорт в Керчи вновь ходит по установленной схеме

Вода после потопа сошла с улиц города
Елизавета КВАЧКОВА
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Общественный транспорт в городе вновь ходит по установленному расписанию. Фото: пресс-служба администрации Керчи

Общественный транспорт в городе вновь ходит по установленному расписанию. Фото: пресс-служба администрации Керчи

Движение общественного транспорта по улице Самойленко и троллейбусное сообщение по Вокзальному шоссе, которые были нарушены во время подтопления в Керчи, возобновились. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, что на минувшей неделе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова – села Ленинского района и Керчь. В Крыму действует штормовое предупреждение с 9 августа.

- Возобновлено движение общественного транспорта по улице Самойленко и троллейбусное сообщение по Вокзальному шоссе. Маршруты общественного транспорта работают по установленным схемам движения, – говорится в сообщении.

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