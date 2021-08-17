В Керчи приступили к оценке ущерба, нанесенного потопом

В Керчи комиссия приступила к подсчету ущерба, который был нанесен городу в результате подтопления Фото: Юлия МАРКИНА

Специальная комиссия по оценке ущерба, нанесенного потопом, начала работу в Керчи, сообщили в пресс-службе города. Сотрудники управлений и отделов администрации обходят домовладения и многоквартирные дома, попавшие в зону подтопления, общаются с жителями, выясняя, какая помощь им требуется.

Параллельно в городе ведутся работы по откачке воды в наиболее пострадавших домах, расположенных на улицах Еременко, Самойленко и других.

- Всего 34 подвала многоквартирных домов были затоплены в результате обильного выпадения осадков. Сейчас управляющими компаниями и МУП «ЖилсервисКерчь» обследованы все дома и определена очередность выполнения работ по откачке и осушке подвальных помещений. Применяется специальная техника. После откачки воды будет произведена осушка и дезинфекция подвалов, – говорится в сообщении.

В городе также оказались подтоплены городская больница №1, школу №4, детсад №32 и два корпуса медколледжа.

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