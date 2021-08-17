В сосудистый центр Крыма завезли новое оборудование

Новое оборудование в центре повысит эффективность работы врачей. Фото: Министерство здравоохранения Крыма

Для Регионального сосудистого центра больницы имени Семашко закуплено новое оборудование.

- В медучреждении теперь есть роботизированный велоэргометр с биологической обратной связью. Аппарат, предназначенный для реабилитации пациентов посредством активно-пассивной механотерапии верхних и нижних конечностей. Моторизированный и программноуправляемый тренажер специально разработан для реабилитации больных с неврологическими нарушениями в результате инсульта, – цитирует "Крымская газета" заведующего центром Валерия Касьянова.

Кроме того, в центр поступили кинезотерапевтическая диагностическая система, особая реабилитационная перчатка – тренажер с биологической обратной связью, магнитный стимулятор и беговая дорожка.

Оборудование закупалось в рамках регионального проекта «Борьба сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

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