Погода в Крыму на 18 августа: дожди и тепло до +30

Температура воды в Черном море до +26°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в западных, центральных и южных районах ожидается высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 28…30°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный до 10 м/с. Столбик термометра поднимется до +29°.

В Ялте, как информирует gismeteo.ru, днем воздух прогреется до +28°, скорость южного ветра 2-8 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

В Евпатории днем +24…26°, скорость юго-западного ветра 2-7 м/с. Солнечно.

В Феодосии столбик термометра покажет +21…28°, скорость северо-восточного ветра 3-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +23…28°. Скорость северо-восточного ветра 2-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Температура воды в Черном море +23…26°.

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