Где в Симферополе и Севастополе 18 августа отключат свет

Электричество отключат на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 августа в некоторых районах Симферополя и Севастополя произойдут перебои с подачей электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Днепровская, 30-82 (чет), 29-85 (нечет)

ул. Табачная, 2-16 (чет), 1-9 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.30 до 14.00

ул. Генерала Жидилова 1,28,32-42;

с 8.00 до 17.00

ул. Дроздова 1-3; 5-9;

ул. Воронина 7-13;

ул. Марата 18;

ул. Свердлова 3;

ул. Суворова 2-4; 6-8;

Спуск Шестакова 1;

ул. Большая Морская 3;

ул. Генерала Петрова 1;

ул. Одесская 19-25;

ул. Патриса Лумумбы 3-5;

ул. Большая Морская 2-8; 12; 14,18; 6; 38-40; 44-46;

ул. Маяковского 6;

ул. Николая Музыки 36

с 9.00 до 12.00

ул. Адмирала Фадеева, 48

с 9.00 до 13.00

ул. Земляничная 2-6,1-7;

ул. Прохладная 1-Б,1-5; 18;

ул. Наклонная 1-3;

ул. Утренняя 6-б,6-18,9-11,17,25;

с 9.00 до 17.00 часов

с. Орловка: ул. Пионерская, 2-12(чет),1-23(нечет), 2/1,2-4(чет),8-10(чет),14-28(чет),36-38(чет),33/2,25-37(нечет); ул.Приморская, 11, 17-А,13-А,1-9(нечет),13-17(нечет), 20-Б,21-45(нечет); пер. Школьный 2-10(чет),1-9(нечет); ул. Дорожная 1-Б; ул. Школьная 8-а,2-4(чет),1-7(нечет).

с 7.30 до 16.30

с. Орлиное: пер. Шоссейный 2,3; ул. КСП «Красный Октябрь» 421,433,918; СТ «Нива»; ул. Высоцкого 2,6-10(чет),14,18-24(чет),1-29(нечет); ул. Гаспринского Исмаила 2,6-10(чет),14; пер. Дачный 2-А,2-Б,4-8(чет),5,7-А,7; ул. Зеленая 4-10(чет);

ул. КСП «Красный Октябрь» 392,693,753,754;

с. Кизиловое: ПК СТ «Байдарская долина»; гр. Османова

ЗАО С.Перовской 191,к.1914,1912,1913,1911,1922,1923, пай 658/3;

пос. Любимовка: ул. Батарейная 2-12(чет),1,7/4,7/8,7/18,7/20,11/4,68-Б,8-Б,140-А,44-А,50-А,64-А,24/1,24/5,24; ул. Софьи Перовской 1,2,12,14,18,46,62,68,13,17,45-49(нечет),10,44,50-54(чет),58,9-в,9,53,61,184-А,162-А,186-А,152-А,160-А,141,143,147-167(нечет),171-177(нечет), 136-А,144-А,132-А,146-А,138-А,125,127,133,139; ЗАО с. Перовской 724/14, 724/16,724/2,724; СТ «Алькадар» ; ул. Качинское шоссе 28-А,30-44(чет),52,37-41(нечет),1-а,1; ул. Южногородская 27,35,37; ул. Школьная 1; Б/О «Любимовка»; ул. Центральная усадьба 1,2,3,18,45-49(нечет); туп. Качинский 6-а,10-а,14-а,6-г,10,14,20,22,17,21; ул. Челюскинцев 150/1,150/6,150/25,150/16, 150

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