В результате ДТП в Ялте пострадали три ребенка

Сотрудники полиции продолжают устанавливать детали ДТП Фото: "КП" Архив

Три ребенка пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса на трассе Ялта-Севастополь, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Инцидент произошел накануне вечером.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Lada Vesta», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в проезде по главной дороге автомобилю «Chevrolet Lacetti», в результате чего автомобиль «Lada» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом «Эталон», который двигался по маршруту Ялта-Алупка во встречном направлении, – говорится в сообщении.

Дети, получившие травмы, были отправлены в больницу. Сотрудники полиции продолжают устанавливать детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что тройное ДТП на «Тавриде» привело к пробке на Крымском мосту. Проезд по транспортному переходу временно ограничен.

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