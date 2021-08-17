Благоустройство в симферопольском парке «Мир» завершат раньше на 3 года

Парк "Мир" в Симферополе до конца текущего года преобразиться. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

Работы по благоустройству в симферопольском парке «Мир» завершат на три года раньше срока, указанного в договоре, сообщил глава местной администрации Валентин Демидов.

В парке должны реконструировать пешеходные дорожки, элементы уличного освещения, установить детские и спортивные площадки, а также выполнить озеленение. Согласно документу, объект должен быть сдан до 2025 года.

- Договорились, что в ближайшее время наведут порядок в парке и будут это делать систематически. Уже до конца этого года будет благоустроен весь парк, в соответствии с теми видами работ, которые были предусмотрены, – сообщил Демидов.

Работы на объекте выполняет компания «Владоград».

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