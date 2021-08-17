В Ленинском районе Крыма из-за потопа образовался 12-метровый провал грунта

На место вызвали сотрудников МЧС, которые постараются определить причину обвала. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

На окраине села Бондаренково Ленинского района Крыма в результате обильных осадков провалился грунт, сообщил председатель Войковского сельсовета Игорь Крутьков.

Воронка глубиной 12 метров образовалась на расстоянии 250 метров от жилых домов.

- Обвал произошел после паводков 14, 15 и 16 августа. Домовладения от него находятся на расстоянии 250 метров, детская площадка – 150 метров. Сейчас мы вызвали сотрудников МЧС, чтобы понять причину произошедшего. Мы знаем, что под всей деревней Бондаренково находятся каменоломни, – сообщил Крутьков.

По его словам, провал огородили, уже сегодня его начнут засыпать.

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