Керченские предприятия, пострадавшие от потопа, получат спецтехнику для ликвидации последствий стихии

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Некоторые предприятия Керчи остановили работу из-за паводка. В их числе рыбоконсервный завод «Пролив». Предприятие посетил депутат Госдумы РФ Константин Бахарев, и.о. главы администрации Керчи Святослав Брусаков и председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

Вода, которая пришла на территорию завода, затопила производственные помещения, склады, а также разрушила ограждение. Убытки исчисляются миллионами рублей.

- В зоне подтопления также оказался и Керченский судоремонтный завод. Вместе с руководителем предприятия обсудили вопрос возможности ремонта и расширения ливневой канализации на территории завода, что, в свою очередь, поможет избежать регулярного подтопления улицы Кирова в этом районе, - отметил Константин Бахарев. - Также мы осмотрели территорию Керченского морского торгового порта. К счастью, здесь осадки не привели к чрезвычайной ситуации.

Представители власти сообщили, что предприятиям, пострадавшим из-за ливней, предоставят спецтехнику для ликвидации последствий стихии.

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