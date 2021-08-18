«Кошмар»: На берегу Севастополя нашли безнадежно больного дельфина

Дельфин был безнадежно болен. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

В Крыму ученые и волонтеры пытаются сделать все возможное, чтобы уберечь дельфинов от всякого рода неприятностей, к сожалению, не всегда удается.

- Мы уже и повидали много граней патологии китообразных в Черном море. «Отключить» эмоции в этот раз оказалось совсем трудно, - так начали свой рассказ в соцсети об очередном выбросе дельфина сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Ученые испытали шок, когда выехали в Севастополь, получив звонок о живой самке азовки, найденной на мелководье в Казачьей бухте.

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Да, очевидцы сделали все, чтобы помочь бедолаге: позвонили в Центр, затем прикрыли ее от солнца зонтом и придерживали на плаву до приезда специалистов. Но помощь ветеринара несчастной не понадобилась.

- У азовки выявлено новообразование (опухоль) шейки матки с множественным метастазами в отдаленные лимфоузлы, - сообщили ученые результаты исследования, отметив, что у погибшего дельфина были серьезные проблемы с легкими, сердцем и другими органами. - Пока это один из самых тяжелых случаев, с которыми мы имели дело, и страшно представить, через что ей пришлось пройти.

Пользователи соцсети выразили свое мнение и эмоции, комментируя пост: «Все беды от сильного загрязнения воды и плохой экологии»; «Боже! И у дельфинов онкология!»; «Кошмар».

Напоминаем, что увидев, выбросившего или погибшего дельфина нужно позвонить на «горячую линию» Центра спасения морских млекопитающих в Крыму: +7 (978) 032-68-52

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