Директор симферопольского предприятия не выплатил своим работникам 2,4 миллиона рублей

Часть денежных средств работники фирмы получили после вмешательства сотрудников прокуратуры РК Фото: Архив "КП"

Руководитель одного из предприятий в Симферополе задолжал своим сотрудникам 2,4 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Крыма.

Работки получили от директора фирмы часть денежных средств после вмешательства сотрудников надзорного органа.

- Погашение оставшейся части задолженности находится на контроле прокуратуры, – говорится в сообщении.

Уточняется, что руководителю предприятия выписали административный протокол.

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