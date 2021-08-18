Директор симферопольского предприятия не выплатил своим работникам 2,4 миллиона рублей

Часть денежных средств работники фирмы получили после вмешательства сотрудников прокуратуры РК
Фото: Архив "КП"
Руководитель одного из предприятий в Симферополе задолжал своим сотрудникам 2,4 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Крыма.
Работки получили от директора фирмы часть денежных средств после вмешательства сотрудников надзорного органа.
- Погашение оставшейся части задолженности находится на контроле прокуратуры, – говорится в сообщении.
Уточняется, что руководителю предприятия выписали административный протокол.
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