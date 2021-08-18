В Симферополе мужчина избил монтировкой младшего брата в ходе конфликта

Агрессору, избившего своего брата, грозит 10 лет тюремного заключения Фото: Архив "КП"

В полицию обратился 32-летний житель Симферополя, сообщив, что его избил родной брат. Пострадавший попал в больницу с перелом свода основания черепа и ушибами лобно-теменной области.

- Сотрудники полиции, незамедлительно выехавшие на место совершения преступления, задержали подозреваемого 43-летнего брата заявителя, – цитирует КИА пресс-службу МВД по РК.

Братья длительное время жили вместе в одной квартире, между ними были неприязненные отношения. При очередной ссоре злоумышленник избил монтировкой своего младшего брата. Возбуждено уголовное дело, нарушитель может сесть в тюрьму на 10 лет.

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