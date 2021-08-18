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Здоровье18 августа 2021 10:59

В Крыму 372 новых больных коронавирусом

Госпитализирован 231 пациент
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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За сутки 372 подтверждения на COVID-19

За сутки 372 подтверждения на COVID-19

Фото: архив "КП"

В Крыму за сутки зарегистрирован 372 случая новой коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Из общего количества заболевших 320 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Госпитализированы 231 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 176 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 908 пациентов. Умерли 15.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 4714 пробы на COVID-19.

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