Некоторые улицы Симферополя на сутки остались без воды

Воды по указанным адресам не будет целый день Фото: Архив "КП"

В Симферополе некоторые улицы на сутки с 18 августа остались без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Водоснабжение ограничено по таким адресам: улица Щаденко, улица Труда, улица Родниковая (частично), переулок Родниковый, переулок Абрикосовый, улица Брестская, переулок Брестский, переулок Яблоневый, проезд Яблоневый, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, краны будут сухими по адресам: микрорайон «Марьино» (улица Беспалова, улица Гончарова, улица Ломоносова, улица Генерала Родионова, улица Лескова, улица Радищева, проспект Вернадского, улица Рылеева, улица Пирогова, улица Мира, улица Б.Хохлова, улица С.Перовской, Ялтинское Шоссе, улица и переулок Щаденко, улица и переулок Морской, улица Лазурная, улица Родниковая и так далее), а также на прилегающих улицах и переулках.

Также водоснабжение ограничено в селе Заречное, селе Лозовое, селе Андрусово, селе Пионерское, селе Доброе и селе Кирпичное.

Временные ограничения связаны с проведением технических работ. Краны перестанут быть сухими 19 августа в 23.59.

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