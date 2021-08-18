В Крыму количество умерших от коронавируса превысило 2 тысячи человек

Количество смертей от коронавируса выросло втрое Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму количество умерших от коронавируса составляет 2 тысячи 5 человек. Число летальных случаев растет, сообщил на штабе по профилактике распространения коронавируса глава Крыма Сергей Аксенов.

- За неделю у нас 92 смертельных случая, и тенденция к увеличению по всей стране, - отметил он. - Нас это не успокаивает, нам надо бороться за каждого крымчанина, за каждого гражданина РФ.

Ситуация с заболеваемостью остается стабильно тяжелой. За неделю зафиксировали 2707 новых случаев COVID-19 и 1330 внебольничных пневмоний.

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