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Общество18 августа 2021 11:13

В Крыму количество умерших от коронавируса превысило 2 тысячи человек

За неделю скончались 92 пациента
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Количество смертей от коронавируса выросло втрое

Количество смертей от коронавируса выросло втрое

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму количество умерших от коронавируса составляет 2 тысячи 5 человек. Число летальных случаев растет, сообщил на штабе по профилактике распространения коронавируса глава Крыма Сергей Аксенов.

- За неделю у нас 92 смертельных случая, и тенденция к увеличению по всей стране, - отметил он. - Нас это не успокаивает, нам надо бороться за каждого крымчанина, за каждого гражданина РФ.

Ситуация с заболеваемостью остается стабильно тяжелой. За неделю зафиксировали 2707 новых случаев COVID-19 и 1330 внебольничных пневмоний.

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