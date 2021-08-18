Дефицит льготных лекарств в Крыму намерены закрыть до 1 октября

К октябрю все препараты должны быть на складе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму дефицит льготных лекарственных препаратов будет закрыт до 1 октября. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Проведена ревизия наличия в розничной сети лекарственных препаратов. Установлено, что по 339 наименованиям есть дефицит, — отметил он. - Перепроверил лично - на сайте «Крым-Фармации» полностью дана информация по наименованию, количеству и конечных сроках поставки лекарственных препаратов. 1 октября по всем наименованиям все позиции должны быть на складе.

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