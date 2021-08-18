После наводнения в Керчи восстановили электроснабжение

На территории города работают все коммунальные службы Фото: Архив "КП"

После сильных дождей и наводнения в Керчи, наконец, восстановили электроснабжение, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

- Электроэнергия в городе подается в штатном режиме. Было несколько отключений в нескольких домах, но электроснабжение быстро восстановили, - отметил председатель.

Для того, чтобы ликвидировать последствия подтоплений в городе было задействовано около 400 человек, 57 единиц техники, 14 лодок, 16 мотопомп, девять тепловых пушек. Спасатели до сих пор откачивают воду из помещений. Спецтехника также работает в Ленинском районе. Там продолжается откачка воды с придомовых территорий.

- На территории города работают все коммунальные службы. Мусора пока еще остается немало, но в самое ближайшее время он будет убран. Привлечены дополнительные работники для уборки, - добавил Гоцанюк.

Напомним, с 9 августа на полуострове опять действует штормовое предупреждение. На прошлой неделе из-за непогоды затопило всю центральную часть Крыма, а на выходных ливни обрушились на восточные районы. Тогда затопило 24 улицы в Керчи, отключили электроэнергию 2 000 абонентов. К утру вторника вода почти полностью сошла, остается подтопленным центральный район.

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