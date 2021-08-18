Аксенов отменил оперативные штабы по коронавирусу в Крыму

С сентября в Крыму отменяют оперативные штабы по коронавирусу Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов отменил заседания оперативного штаба по распространению коронавируса в Крыму. Об этом он сообщил сегодня в ходе заседания оперштаба.

- Мы проводили штабы для информирования граждан особенно в пике курортного сезона, - указал Аксенов. - Однако ситуация уходит вдлинную, сейчас будет третья, пятая, седьмая волна. У нас на следующей неделе последний штаб будет в таком режиме, а дальше информирование в виде текста.

По словам главы региона, ограничения в работе предприятий максимально сняты, кроме тех, что напрямую влияют на эпидемическую ситуацию.

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