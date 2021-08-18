Больных коронавирусом обнаружили среди персонала крымских отелей

В отелях Крыма вакцинирован весь персонал Фото: Архив "КП"

Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы среди персонала крымских отелей. Об этом на штабе по профилактике распространения коронавируса сообщила главный санитарный врач региона Наталья Пеньковская.

- В средствах размещения зарегистрировано 8 случаев, и это, к сожалению, персонал, а не отдыхающие, - отмела она. - Среди прибывших на отдых в республику за неделю выявлено 53 случая.

В курортных городах Ялта, Феодосия, Евпатория, Судак и Саки темпы прироста заболеваемости выше средних по Крыму. Причем Евпатория впервые за весь летний период вышла на 50% рост. Показатели распространения инфекции в Ялте выше республиканских в 2,2 раза.

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