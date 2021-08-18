Председатель ОП РК Александр Форманчук презентовал третий том книги «Крымская власть»

Презентация книги состоялось в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И. Я. Франко. Фото: Крымская газета

Председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук представил 3-й том исследования политической жизни полуострова последних трех десятилетий – «Крымская власть (от Багрова к Аксенову)».

Как пишет Крымская газета, первый том автора был посвящен лидерам полуострова, которые определяли политическое движение региона в советский и постсоветский период. В третьей части речь идет о положении Крыма в переходный период между девяностыми и первыми ростками украинизации. Благодаря близкому знакомству автора с государственными деятелями полуострова, ему удалось изложить в книге много малоизвестных фактов о политической жизни региона.

- Как это получилось, судить уже читателю. Насколько это интересно, поучительно и нужно. Книга давалась мне непросто: были и проблемы со здоровьем, я то оставлял ее, то возвращался, диктовал моей жене, которая выстрадала ее вместе со мной, – цитирует СМИ Форманчука.

Он также признался, что часть политических портретов давалась ему нелегко из-за существующих симпатий или разногласий с политиками.

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