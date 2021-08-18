Депутат Госдумы РФ посетил Джанкойский район с рабочим визитом

Фото: Архив "КП"

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет посетил Джанкойский район. Он встретился с избирателями в селах Майское, Кондратьево, Яркое Поле, Рощино, Новостепное и пгт Вольное.

- Отчитался перед гражданами о проделанной работе за прошедший созыв. В теплой и дружественной обстановке пообщался с жителями поселков об их проблемах, и с руководством поселков, а также района определили пути их решения, - сообщил Шеремет.

Жители поселков передали депутату Госдумы РФ свои обращения.

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