Военные силы Украины провели боевые учения рядом с Крымом

Украинские военные регулярно проводят учения на границе с Крымом Фото: Архив "КП"

Украинские силы специальных операций провели учения в Херсонской области недалеко от границы с Крымом, сообщили в Министерстве обороны Украины. Бойцы отрабатывали механизмы выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп.

- На Херсонщине происходят плановые учения подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава группировки войск, которая несет боевую службу на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым, – говорится в сообщении.

Уточняется, что регулярные боевые подготовки связаны с возможной угрозой терроризма. Учения проводят в условиях максимально приближенных к реальным.

- Отработка этих мероприятий направлена на обеспечение надлежащего уровня защиты как гражданских, так и военных объектов от возможных террористических угроз, – добавили в военном ведомстве.

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