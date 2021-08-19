Погода в Крыму на 19 августа: дожди и тепло до +28

В Крыму дожди, на улицу без зонтик лучше не выходить. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 августа на Крымском полуострове синоптики предупреждают, что могут снова нагрянуть сильные дожди. В силе штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, гроза. Скорость северо-западного ветра до 15 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +29°.

В Ялте, как сообщает gismeteo.ru, днем воздух прогреется до +28°, скорость юго-восточного ветра 2-8 м/с. Малооблачно, дождь и гроза.

В Евпатории днем до +26°, скорость юго-западного ветра 4-8 м/с. Малооблачно, дождь, гроза.

В Феодосии столбик термометра покажет +23…28°, скорость северо-западного ветра 3-7 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

В Керчи +24…27°. Скорость северо-западного ветра 3-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Температура воды в Черном море +24...26°.

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