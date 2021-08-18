Сергей Аксенов начал обход скверов и дворов в Симферополе

Глава Крыма посетил с рабочим визитом площадь имени Ленина. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов начал обход парков, скверов и дворов в Симферополе, где проходят работы по благоустройству. По его словам, проверка стартовала с площади имени Ленина в крымской столице.

Напомним, что в Симферополе сейчас идет реконструкция 5 общественных и 17 придомовых территорий в рамках соглашения с правительством Москвы.

Ранее сообщалось,что осетровая ферма в Крыму сможет развивать агротуризм в следующем году. Министр сельского хозяйства РК оценил уровень производства местного предприятия.

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