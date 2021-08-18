МЧС в Симферополе ликвидирует условный пожар в гостинице «Москва»

В Симферополе проходят плановые пожарно-тактические учения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Масштабные пожарно-тактические учения проходят сейчас на территории гостиницы «Москва» в Симферополе, сообщили в главном управлении МЧС по Крыму.

Уточняется, что в плановом мероприятии участвует 46 человека, используя 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов начал обход скверов и дворов в Симферополе. Проверка стартовала, начиная с площади имени Ленина.

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