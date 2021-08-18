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Общество18 августа 2021 18:06

Центр Симферополя днем стоял в больших пробках

Заторы образовались из-за дорожных работ в районе Куйбышевского рынка
Елизавета КВАЧКОВА
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Сегодня к полудню заторы на дорогах Симферополя, согласно сервису «Яндекс. Пробки», достигли шести баллов

Сегодня к полудню заторы на дорогах Симферополя, согласно сервису «Яндекс. Пробки», достигли шести баллов

Фото: Архив "КП"

Центр Симферополя в разгар будничного дня «парализовало» из-за больших пробок. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на полдень заторы достигли шести баллов.

Движение было затруднено по улице Севастопольской и проспекте Кирова, на участке от парка Тренева до Куйбышевского рынка. Также автомобилисты не могли проехать по направлению из центра в сторону проспекта Победы. Сложная ситуация образовалась и на улице Ленина (в обоих направлениях на участке от площади Советской до перекрестка с Пролетарской), Киевской (от парка Гагарина в сторону Куйбышевского кольца), Александра Невского, Кавказской, Менделеева, Шмидта (по направлению к больнице Семашко), Толстого (в сторону Киевской).

Как сообщили очевидцы, заторы на дорогах города возникли из-за работы дорожно-строительной техники в районе Куйбышевского рынка.

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