Крымчанин снимал порно-ролики с участием девятилетней девочки

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Крымчанина обвинили в том, что он изготавливал и распространял порнографические материалы. К этому он привлек девятилетнюю девочку, сообщил в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, мужчина с сентября по ноябрь 2016 года заманивал к себе соседскую девочку и совершал в отношении нее действия сексуального характера. Происходящее он снимал на мобильный телефон. После этого он распространял порнографические материалы в интернете.

Преступления выявили сотрудники бюро Интерпола МВД РФ.

Злоумышленник заключен под стражу, расследование уголовного дела по пункту «б» части 4 статьи 132, пунктам «в», «г» части 2 статьи 242.2, пунктам «а», «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ завершено и передано в прокуратуру.

В пресс-службе прокуратуры по РК сообщили, что обвинительное заключение передано в Джанкойский районный суд. Мужчине грозит до 20-ти лет лишения свободы.

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