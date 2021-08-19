Где в Симферополе и Севастополе 19 августа отключат свет

Свет отключат на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 августа в некоторых районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Миллера, 64а, 64б;

ул. Дмитрия Ульянова, 62а;

ул. Дружбы 24-62 (чет), 21-81 (нечет);

ул. Красных Зорь 26-40 (чет), 25-29 (нечет);

ул. Днепровская 30-82 (чет), 29-85 (нечет);

ул. Табачная 2-16 (чет), 1-9 (нечет);

ул. Большевистская 26, 7-13 (нечет);

ул. Пролетарская 12а, 11-17 (нечет);

ул. Кавказская, 3,5, 8; ул. Октябрьская, 22/3;

пер. Керченский, 1-6; ул. Володарского, 8;

ул. Одесская 12, 13-17 (нечет)

ул. Ремесленная 2-8 (чет), 3-5 (нечет)

ул. Курчатова, 1-19; ул. Таврическая, 1/11, 2/13;

пер. Фельдшерский 2-12 (чет), 1-3 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

мыс Сарыч;

ул. Севастопольская зона ЮБК 2

с 8.30 до 14.00

ул. Генерала Жидилова 1-а,32-42(чет),26-А;

ул. Мореходная 53-61(нечет),15, уч.339

с 8.00 до 17.00

ул. Луначарского 28,32-34(чет);

ул. Алексакиса 1-5(нечет);

ул. Василия Кучера 6-8(чет);

ул. Советская 57;

ул. Лермонтова 8, 10,3; 2-6(чет);

ул. Мичурина 12,1-9(нечет);

ул. Мокроусова 6;

ул. Руднева;

ул. Ленина 25;

ул. Портовая 18-А,37;

ул. Карла Либкнехта 6-14(чет),20,5-13(нечет);

ул. Лунина 2-26(чет),1-21(нечет);

ул. Надеждинцев 14;

ул. Рабочая 18-20(чет),21;

ул. 4 Бастионная 3;

ул. Гоголя 7-а,3-7(нечет);

ул. Кожанова 15

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50