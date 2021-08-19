Рано утром на Ай-Петри весело чирикают птахи: Ялта встречает новый день августа

Новый день хорошо встречать в горах. Фото: Походы по Крыму "Южный ветер"/VK

Восход солнца – это всегда немного мистическое природное явление. Род человеческий не устает восхищаться рождением нового дня, посвящая рассвету стихи, музыкальные произведения и картины.

Счастливчики встречают рассвет в горах лично, затемно отправляясь в горы, в сопровождении надежного экскурсовода.

Тем у кого нет такой возможности, можно полюбоваться видео. Современная техника позволяет передавать красоту утра без особого труда. Снял с любовью в сердце видео, забросил в соцсети, и вот уже весь белый свет может отдать должное рассвету на Южному берегу Крыма.

Смотреть видеосюжет Рано утром на Ай-Петри чирикают птички: Ялта встречает новый день августа

- 19 августа. Ай-Петри. Рассвет, - такой пост появился на странице Андрея Бачурина, жителя Ялты.

Небесное светило просыпается, заливая все вокруг животворящим светом и чирикают, поют ранние птахи. Дает о себе знать и вездесущий ветер.

- Лепота и рай на земле, - оценили видео пользователи соцсети.

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