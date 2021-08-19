Ялта попала в топ-10 самых аристократичных направлений отдыха в бархатный сезон

Ялта привлекает туристов, даже когда море уже холодное. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU выяснили, где в бархатный сезон дороже всего отдыхать в России.

После анализа данных брони на сентябрь и октябрь стало ясно, что в рейтинге нашлось место и для жемчужины Крыма – курортной Ялты.

Топ-10 дорогих направлений отдыха в бархатный сезон: (средняя цена в рублях ночи в отелях)

Пряжа (Карелия), 9000

Валдай (Новгородская область), 8000

Эльбрус, 7257

Осташков (Тверская область), 5515

Истра, 4700

Узнезя (Алтай), 4000

Ялта, 3515

Красная Поляна, 3040

Зеленоградск, 2995

Москва, 2860

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