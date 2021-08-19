Ялта попала в топ-10 самых аристократичных направлений отдыха в бархатный сезон

Ялта привлекает туристов, даже когда море уже холодное.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU выяснили, где в бархатный сезон дороже всего отдыхать в России.
После анализа данных брони на сентябрь и октябрь стало ясно, что в рейтинге нашлось место и для жемчужины Крыма – курортной Ялты.
Топ-10 дорогих направлений отдыха в бархатный сезон: (средняя цена в рублях ночи в отелях)
Пряжа (Карелия), 9000
Валдай (Новгородская область), 8000
Эльбрус, 7257
Осташков (Тверская область), 5515
Истра, 4700
Узнезя (Алтай), 4000
Ялта, 3515
Красная Поляна, 3040
Зеленоградск, 2995
Москва, 2860
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