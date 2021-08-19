В Симферополе и Алуште 19 августа на некоторых улица нет воды

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

В Симферополе до 12.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Щаденко, улица Труда, улица Родниковая (частично), переулок Родниковый, переулок Абрикосовый, улица Брестская, переулок Брестский, переулок Яблоневый, проезд Яблоневый, а также на прилегающих улицах и переулках.

Также в крымской столице не будет воды до 00.00 по следующим адресам: микрорайон «Марьино» (улица Беспалова, улица Гончарова, улица Ломоносова, улица Генерала Родионова, улица Лескова, улица Радищева, проспект Вернадского, улица Рылеева, улица Пирогова, улица Мира, улица Б.Хохлова, улица С.Перовской, Ялтинское Шоссе, улица и переулок Щаденко, улица и переулок Морской, улица Лазурная, улица Родниковая и так далее), прилегающие улицы и переулки, а так же село Заречное, село Лозовое, село Андрусово, село Пионерское, Доброе, село Кирпичное.

График подвоза воды в Симферополе будет организован по адресам:

- улица Беспалова, 47-45 с 09.30 до 11.00

- улица Беспалова, 110 с 09.30 до 11.00

- улица Рылеева/улица Бориса Хохлова с 09.30 до 11.00

- улица Генерала Родионова, 27 с 11.15 до 13.00

- улица Генерала Родионова/улица Беспалова с 11.15 до 13.00

- улица Беспалова, 79 с 11.15 до 13.00

- улица Щаденко, 36 с 13.15 до 15.00

- улица Промышленная, 23 с 13.15 до 15.00

- улица Беспалова, 156 с 13.15 до 15.00

Кроме того, в Алуште воды до 15.00 не будет на улице Школьной, улице Саранчевой, улице Артиллерийской и по переулку Баранова.

Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водных сетях.

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