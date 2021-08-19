Коронавирус в Крыму: плюс 370 заболевших за сутки

Фото: Архив "КП"
В Крыму за 18 августа зафиксировали 370 человек с коронавирусом. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
По его словам, 320 человек самостоятельно обратились за медпомощью, 50 ранее контактировали с заболевшими.
За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4545 человек. Выздоровели за сутки 626 человек, а за весь период с начала пандемии 56 501 человек.
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