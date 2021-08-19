В симферопольский микрорайон «Пневматика» хотят добавить транспортные маршруты

Возможно, в микрорайоне "Пневматика" в скором времени появятся новые маршруты Фото: Архив "КП"

Глава Симферополя Валентин Демидов распорядился провести анализ маршрутной сети в микрорайоне «Пневматика» для внесения возможных изменений.

По его словам, местные жители жалуются отсутствие общественного транспорта после 22.00, что доставляет значительные неудобства.

- По итогам будем принимать решение о возможности возобновления маршрутов, – заявил глава города в ходе рабочей поездки с главой республики в микрорайон.

Ранее сообщалось, что из Симферополя в Ялту запустили первый троллейбус с аудиогидом. Прокатиться с электронным экскурсоводом можно два раза в день.

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