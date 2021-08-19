Сергей Аксенов недоволен качеством благоустройства дворов в Симферополе

Глава Крыма посетил с рабочим визитом улицу Балаклавскую. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов остался недоволен качеством благоустройства дворов в крымской столице, на которых побывал с рабочим визитом.

По его словам, состояние улицы Балаклавской, где сейчас проводят ремонтные работы, оставляет желать лучшего.

Руководитель региона также сообщил, что было принято решение положить асфальт на трех автомобильных стоянках, обеспечить беспрепятственный кольцевой проезд по району, а также выполнить иные мероприятия по благоустройству.

- Отдельно принято решение по восстановлению пандуса и ремонту подъезда в доме №117 сроком до 15 сентября, – добавил Аксенов.

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